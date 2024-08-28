Аренас привёл аналогию с машинами, чтобы показать превосходство Джордана над остальными

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением об эпохе, в которой выступал легендарный игрок Майкл Джордан.

«Ни у одного из соперников Джордана в ту эпоху не было хоть каких-то инструментов, которые помогли бы им за ним угнаться. Так что, по сути, он ездил на Bugatti, а все остальные – на Honda Civic», — сказал Аренас в своём подкасте.

Напомним, не так давно лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказал мнение, что в эпоху Джордана навыки были только у Майкла. После этого некоторые другие баскетболисты той эпохи выступили с заявлениями, в которых не согласились с Эдвардсом.

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