Стивен Эй Смит отреагировал на резонансное заявление Эдвардса об эпохе Джордана

Американский спортивный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит прокомментировал недавние слова лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса об эпохе, в которую играл Майкл Джордан. Ранее Эдвардс заявлял, что навыки тогда были только у Майкла. Позже на высказывания Энтони отреагировал пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, заявив, что он никогда не станет отвечать парням, которые никогда не становились чемпионами НБА.

«Вот что тебе нужно сделать. Тебе необходимо расставить приоритеты и выиграть фишку, чтобы вести подобный разговор с Мэджиком Джонсоном. Поскольку Мэджик Джонсон говорит, что в противном случае он тебя не будет слушать. С другой стороны, согласно правилам Мэджика Джонсона, Чарльзу Баркли не разрешается говорить о таких парнях, как Мэджик Джонсон», — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

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