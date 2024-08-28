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«Он оскорбил меня на немецком!» Пирс рассказал, как Гарнетт заводил себя на площадке

«Он оскорбил меня на немецком!» Пирс рассказал, как Гарнетт заводил себя на площадке
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года Пол Пирс рассказал, каким образом его товарищ по «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт заводил себя.

«Кевин Гарнетт придумывал что-нибудь, чтобы мотивировать себя. Помню, мы играли в Далласе. Дирк пошёл в проход, и Кевин сфолил на нём. Гарнетт такой: «Чёрт возьми, он же оскорбил меня!»

И я отвечаю: «Кевин, он этого не делал. Я стоял прямо там. Нет, ничего такого он не говорил». И Кевин парирует: «Да нет же, говорил! Он сказал это по-немецки!» — сказал Пирс в подкасте.

Ранее Пирс высказал мнение, что у «Голден Стэйт Уорриорз» есть только один способ вновь претендовать на чемпионский титул. Для этого им нужно заполучить из «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

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