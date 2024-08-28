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«Когда-то изоляция закончится и мы вернёмся». Хоменко — о важности матчей для сборной

«Когда-то изоляция закончится и мы вернёмся». Хоменко — о важности матчей для сборной
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Разыгрывающий «Пари НН» Александр Хоменко ответил на вопрос о важности сборов для национальной команды России.

«Это важно в любом случае, вне зависимости от соперников. Когда-то изоляция закончится и мы вернёмся. У игроков уже будет понимание, и у нас, и у молодых. Они будут понимать структуру, систему, что требует Зоран. Ну и всё равно переключиться от клубов — чуть другая атмосфера.

В Перми молодые, наверное, не так много получили времени, но Миша Беленицкий и Саша Чадов очень хорошо себя проявили в этих играх.

Даже не в том контексте, что выиграли матчи, а просто по пониманию игры. Они долго с Зораном работают, наверное, им в этом плане полегче», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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