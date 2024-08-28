Хоменко рассказал, почему ушёл из МБА-МАИ и стал игроком «Пари НН»

Разыгрывающий защитник Александр Хоменко высказался о своём переходе из МБА-МАИ в «Пари НН».

«Нижний», насколько я знаю, давно интересовался мной. Разговоры были ещё зимой. Но у меня был контракт, никакой конкретики не было. И уже ближе к лету, когда понял, что с МБА не получится, оставил вариант только «Нижнего Новгорода».

Были ещё варианты, помимо «Нижнего»? Да, были какие-то разговоры, но для себя понял, что «Нижний» будет сейчас правильным шагом.

Я ездил в Нижний Новгород на медицинское обследование, поговорить с тренером, посмотреть раздевалку. Поговорил с ним, что он хочет от меня. Я думаю, он работал в сборной и знает мои сильные и слабые стороны, поэтому всё будет хорошо.

Матчи против МБА-МАИ будут принципиальными? Нет, наверное. Принципиальности такой не было, даже когда я за МБА играл против ЦСКА.

Было приятно увидеть все знакомые лица. Поэтому здесь, думаю, так же: будет просто приятно сыграть против клуба, в котором я два года пробыл», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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