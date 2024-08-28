«Нужно будет выгрызать минуты у легионеров». Хоменко — о целях в «Пари НН»

Разыгрывающий Александр Хоменко поделился ожиданиями от выступления за «Пари НН». Этим летом он перешёл в нижегородский клуб из МБА-МАИ.

«Ожидания от себя в новой команде? Наверное, сделать шаг вперёд, потому что в МБА на моей позиции ты был уверен, что будешь играть. Здесь уже будут опять легионеры, нужно будет выгрызать себе минуты. Шаг будет вперёд.

Я не был в Нижнем ещё, когда команда собралась, поэтому про какие-то цели клуба я не знаю. Наверное, сейчас мы вернёмся [из сборной] уже с Сашей Чадовым, и будет понятно точно», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября. На следующий день «Пари НН» на выезде сыграет против «Астаны».

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