Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно будет выгрызать минуты у легионеров». Хоменко — о целях в «Пари НН»

«Нужно будет выгрызать минуты у легионеров». Хоменко — о целях в «Пари НН»
Комментарии

Разыгрывающий Александр Хоменко поделился ожиданиями от выступления за «Пари НН». Этим летом он перешёл в нижегородский клуб из МБА-МАИ.

«Ожидания от себя в новой команде? Наверное, сделать шаг вперёд, потому что в МБА на моей позиции ты был уверен, что будешь играть. Здесь уже будут опять легионеры, нужно будет выгрызать себе минуты. Шаг будет вперёд.

Я не был в Нижнем ещё, когда команда собралась, поэтому про какие-то цели клуба я не знаю. Наверное, сейчас мы вернёмся [из сборной] уже с Сашей Чадовым, и будет понятно точно», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября. На следующий день «Пари НН» на выезде сыграет против «Астаны».

Сейчас читают:
Эксклюзив
«Когда-то изоляция закончится и мы вернёмся». Хоменко — о важности матчей для сборной

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android