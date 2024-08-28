Баскетболист сборной России Хоменко назвал фаворита нового сезона Единой лиги

Новоиспечённый разыгрывающий «Пари НН» и сборной России Александр Хоменко ответил на вопрос о главном фаворите предстоящего сезона Единой лиги ВТБ. Новый сезон стартует 21 сентября.

«Я думаю, ЦСКА. Оставили весь чемпионский состав. Плюс сделали сильное подписание в лице Алексы Аврамовича. Это сильный игрок, уровня Евролиги. Я думаю, он добавит глубины на позиции первого номера.

Концовка прошлого сезона ЦСКА? Как воспитаннику было интересно за этим наблюдать.

Андреас [Пистиолис], я даже помню, когда он подменял Димитриса Итудиса, у него интересные были идеи, задумки. И я, наверное, как-то думал, что у ребят всё получится, они сплотятся и смогут выиграть», — сказал Хоменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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