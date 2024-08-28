Известные журналисты поженились в символичную дату, связанную с Коби Брайантом

Известные журналисты из ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин поженились. Днём свадьбы они выбрали символичную дату, связанную с прославленным игроком НБА Коби Брайантом — 24.08.24. Поклонники Коби считают 24 августа его днём. Он также называется Днём Мамбы.

«Когда вы чего-то хотите, вся вселенная объединяется, чтобы помочь вам достичь этого. 08.24.24», — говорится в сообщении Эндрюс и Макменамина на их страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Малики Эндрюс и Дэйва Макменамина

Фото: Из личного архива Малики Эндрюс и Дэйва Макменамина

Фото: Из личного архива Малики Эндрюс и Дэйва Макменамина

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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