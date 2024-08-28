Американский актёр рассказал, как Коби Брайант проиграл ему и другим артистам пари

Американский актёр Джерри Феррара поделился историей, связанной с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом. Актёр рассказал, как он с компанией пришёл на игру «Лейкерс» и увидел Коби, который бросал в одиночку. В какой-то момент Брайант предложил поучаствовать в пари.

«Он промахивается один раз, промахивается второй, а это сотня долларов за бросок. Он промахнулся пять раз и был должен каждому из нас по $ 500. Потом он ушёл… Прямо перед перерывом кто-то пришёл, отсчитал нам пять банкнот по $ 100 и сказал: «Это от Коби», — сказал Феррари в эфире Roommates Show.

Ранее сообщалось, что известные журналисты поженились в символичную дату, связанную с Брайантом.

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