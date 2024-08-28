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Владимир Гомельский назвал лучшего игрока Евролиги по персональной опеке на данный момент

Владимир Гомельский назвал лучшего игрока Евролиги по персональной опеке на данный момент
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта по поводу лучшего игрока в Евролиге по персональной опеке на данный момент. По мнению Гомельского, таковым является греческий разыгрывающий «Олимпиакоса» Томас Уолкап.

В прошлом сезоне Евролиги Уолкап принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 4,8 передачи. В двух встречах «Финала четырёх» у него были следующие статистические показатели в среднем за игру: 3,5 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи. «Олимпиакос» занял третье место, обыграв турецкий «Фенербахче» (87:84).

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