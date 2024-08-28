Экс-игрок «Майами» рассказал, каким способом пытался заманить Дюранта в команду

Бывший игрок НБА Хассан Уайтсайд рассказал, как в своё время в беседе с президентом «Майами Хит» Пэтом Райли выразил готовность пойти на понижение зарплаты ради приглашения в команду лёгкого форварда Кевина Дюранта.

«Я сказал Пэту Райли, что, если Кей Ди перейдёт к нам, я соглашусь на понижение зарплаты. Больше всего я хотел побеждать. У нас в пятёрке были бы Горан Драгич, Дуэйн Уэйд, Кевин Дюрант, Крис Бош и я», — сказал Уайтсайд в The OGs Podcast.

Хассан дважды становился лидером лиги по блок-шотам за сезон (2016, 2020) и единожды по подборам (2017). Игрок ни разу не становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее назывался рейтинг 10 лучших игроков в игре NBA 2K25, куда вошёл и Дюрант.

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