«Гранада» провела вечерний матч на открытом воздухе перед 6000 болельщиками

Испанский баскетбольный клуб «Гранада» провёл товарищескую встречу на открытом воздухе в присутствии 6000 болельщиков. Игра проходила поздно вечером. Соперником «Гранады» была ангольская команда «Петро де Луанда».

Фото: Fermin Rodriguez/NurPhoto via Getty Images

«Гранада» провела вечерний матч на открытом воздухе перед 6000 болельщиков:

Ранее аналогичные матчи устраивали сербский «Партизан» и греческий «Панатинаикос».

Ранее сообщалось, что другой испанский клуб, «Барселона», пригласил на тренировку с основным составом 12-летнего баскетболиста Мохамеда Дабоне. Юный игрок будет тренироваться с основой «Барселоны» перед поездкой каталонской команды на предсезонный турнир в Китай. В настоящий момент рост Дабоне составляет 212 см.