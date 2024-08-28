Инсайдер ответил на вопрос о возможной игре Йокича и Дончича в одной команде НБА

Известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон поделился мнением о возможной игре в одной команде словенца Луки Дончича, который выступает за «Даллас Маверикс», и серба Николы Йокича, представляющего «Денвер Наггетс».

«Они же приятели. На каждом Матче всех звёзд они подшучивают друг над другом. Но я не вижу перспектив в пользу того, чтобы что-то подобное произошло. У «Наггетс» нет активов, чтобы совершить такой грандиозный обмен, который, безусловно, стал бы историческим. То же самое касается и «Далласа». Возможно, такое могло бы случиться в конце их карьеры. Так что по многим, многим причинам я бы сказал, что вероятность этого крайне мала. При этом они действительно хорошие приятели. Например, когда «Наггетс» приезжают в Даллас, Йокич ужинает у Луки дома, и наоборот, когда «Маверикс» отправляются в Денвер, происходит то же самое», — сказал Макмэхон в подкасте The Hoop Collective.

Забавный момент с Йокичем и Дончичем во время тайм-аута: