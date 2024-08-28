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Майкл Джордан подвергся критике за отсутствие конкуренции от Гилберта Аренаса

Майкл Джордан подвергся критике за отсутствие конкуренции от Гилберта Аренаса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас преуменьшил уровень конкуренции, с которой легендарный шестикратной чемпион лиги Майкл Джордан столкнулся в своей карьере, обсуждая слова разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Если мы действительно хотим обсудить конкурентов Джордана, то просто скажите это: пять лучших атакующих защитников в истории, и Майкл не играл ни против одного из них в расцвете сил. У Джордана в соперниках был только молодой Коби в 98-м. Аллен Айверсон, Дуэйн Уэйд, Джеймс Харден, Ти-Мак [Трэйси Макгрэди], Винс [Картер]… Джордан не встречался с этими парнями в их праймовой [лучшей] форме. История показывает вам, кто есть кто только сейчас», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.

Ранее Аренас поделился мнением об эпохе, в которой выступал Майкл Джордан.

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