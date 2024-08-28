Центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль избежал операции

32-летний центровой греческого «Олимпиакоса» Мустафа Фалль продолжит консервативное восстановление после перелома стопы. Процесс восстановления французского бигмена идёт хорошо, необходимости в хирургическом вмешательстве нет. Об этом сообщает греческое издание Gazzeta.

Отмечается, что медицинский персонал БК «Олимпиакос» удовлетворён результатами первоначальных тестов и разрешил Фаллю продолжать придерживаться консервативного метода восстановления.

Кроме того, у греческой команды нет причин форсировать восстановление Фалля, так как у них в составе есть Никола Милутинов и Мозес Райт, готовые заменить француза.

Напомним, 28 мая этого года «Олимпиакос» объявил, что Мустафа Фалль получил усталостный перелом четвёртой плюсневой кости левой стопы и выбыл из строя до конца сезона. Изначально период его восстановления оценивался примерно в три месяца.