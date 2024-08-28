Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс пропустит начало сезона

34-летний американский разыгрывающий БК «Монако» Майк Джеймс пропустит начало сезона-2024/2025 из-за восстановления после операции на спине, которую он перенёс этим летом. Об этом сообщает BeBasket.

Клуб ожидает, что один из их лидеров вернётся в строй во второй половине сентября, как раз к старту Евролиги. Однако Джеймс пропустит несколько матчей национальной лиги.

Операция на спине Джеймса была проведена в США после завершения прошлого сезона с целью устранения проблем, которые негативно влияли на его игру, особенно во время четвертьфинала Евролиги с «Фенербахче».

В июне Джеймс признался на пресс-конференции, что испытывал боли в спине и не мог играть в полную силу во время той серии Евролиги. Несмотря на эти проблемы, Джеймс помог «Монако» победить в финале чемпионата Франции, набрав 27 очков всего за 17 минут в финальном матче.