Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Получивший травму болельщик «Лейкерс» подал в суд на город Лос-Анджелес

Получивший травму болельщик «Лейкерс» подал в суд на город Лос-Анджелес
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщик «Лейкерс» подал иск в суд на город Лос-Анджелес, в котором утверждается, что он потерял правый глаз в результате выстрела полицейского, когда происходило празднование чемпионства команды в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, в 2020 году «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» в шестой игре финальной серии НБА. 11 октября возле арены «Стэйплс Центра» прошло праздничное мероприятие, в котором один из болельщиков лишился глаза.

Иск, поданный во вторник в Верховный суд Лос-Анджелеса от имени Уильяма Гонсалеса и его брата Майкла, называет ответчиками начальника городской полиции Мишель Мур и округ Лос-Анджелес. В иске утверждается о нарушении гражданских прав, чрезмерном применении силы и отказе в медицинской помощи. Братья требуют возмещения ущерба.

Ранее полиция заявила, что объявляла собрание в этом районе незаконным, так как накануне там были повреждены витрины магазинов, а сотрудников полиции забросали бутылками и другими предметами.

Уильям Гонсалес, которому тогда было 22 года, утверждает, что он не слышал звукового предупреждения покинуть пространство. Вместо этого он услышал громкие выстрелы и треск, и увидел, как из скопления сотрудников полиции идут пороховой дым и искры.

Майкл Гонсалес, брат пострадавшего, обратился за помощью к офицерам полиции и помощникам шерифа на ближайшем перекрёстке с просьбой разрешить им дойти до дома пешком, но им пришлось ждать полчаса, пока помощник шерифа не вызвал машину скорой помощи, которая отвезла Уильяма Гонсалеса в медицинский центр, говорится в иске.

Спецпроект «Чемпионата»:
Лучший матч Тимофея Мозгова за «Лейкерс», стоивший $ 64 млн
Лучший матч Тимофея Мозгова за «Лейкерс», стоивший $ 64 млн

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android