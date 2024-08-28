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Стало известно, кто из звёзд НБА принимает участие в туре Jordan Brand в Китае

Стало известно, кто из звёзд НБА принимает участие в туре Jordan Brand в Китае
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В конце августа в Китае стартовал тур Jordan Brand, основанный легендарным шестикратным чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и компанией Nike, под названием China Family Tour.

В туре принимают участие такие звёзды НБА как разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик» и тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон. В рамках тура игроки проведут мастер-классы и рекламные акции бренда.

Дончич, Тейтум, Банкеро и Уильямсон в туре Jordan Brand в Китае:

В 1984 году Фил Найт, председатель совета директоров Nike, подписал контракт с новичком Национальной Баскетбольной Ассоциации Майклом Джорданом, после того как компания Adidas, испытывающая на тот момент финансовые трудности, не смогла это сделать. Визитная карточка бренда — серия высококачественных баскетбольных кроссовок Air Jordan.

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