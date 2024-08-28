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Стали известны главные герои сериала Starting 5 от Neflix про НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Neflix назвали главных звёзд документального сериала Starting 5, рассказывающего о жизни игроков за пределами площадки.

В сериале, который начнёт выходить 9 октября 2024 года во время проведения тренировочных лагерей клубов НБА, будет рассказываться о жизни в сезоне-2023/2024 таких игроков, как Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Фото: Neflix

Starting 5 — это один из документальных сериалов о повседневной жизни, посвящённый конкретному виду спорта и лиге. Сериал является одной из частей спортивного цикла Netflix.

Сериалы про другие виды спорта от Netflix: Drive to Survive (Формула-1), Break Point (теннис), Quarterback (НФЛ), Full Swing (гольф), Receiver (НФЛ), Sprint (лёгкая атлетика), Full Speed ​​(NASCAR).