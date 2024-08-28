В следующем сезоне у баскетбольного клуба из Европы будет сразу два главных тренера

В следующем сезоне у хорватской «Цибоны» Загреб будет сразу два тренера. Об этом сообщает издание Sportske Novosti.

Причём это будет не тренерский дуэт в привычном понимании. Один тренер — Бариша Красич — будет работать тренером в хорватской лиге, а Крис Томас — в лиге ABA.

По данным Sportske Novosti, иностранная инвестиционная группа, которая не участвовала в процессе погашения задолженности (€ 600 тыс.) перед Хорватской федерацией баскетбола, настояла на назначении Криса Томаса на должность нового главного тренера, заявив, что при необходимости будет сама выплачивать ему зарплату.

Проблема в том, что он не имеет права тренировать в хорватской лиге, так как в регламенте говорится, что иностранный тренер не может быть зарегистрирован, если не выиграл ни одного трофея за свою карьеру.

Таким образом, Бариша Красич формально будет тренером на внутренней арене, а американец Томас – в лиге ABA.

44-летний Томас начал свою тренерскую карьеру в Дейтонском университете. Впервые он оказался на Балканах в 2013 году, когда был ассистентом в сборной Словении. Затем он трудился главным тренером в Словении, Пуэрто-Рико и Малайзии.