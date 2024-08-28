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Лидер «Басконии» Маркус Ховард рассказал о замечательном качестве Пабло Ласо

Лидер «Басконии» Маркус Ховард рассказал о замечательном качестве Пабло Ласо
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Защитник «Басконии» Маркус Ховард отметил способность нового тренера команды Пабло Ласо находить общий язык с игроками.

«В это межсезонье произошло много изменений, но так всегда бывает. У нас много талантливых игроков, и я рад, что у меня такой тренер, как [Пабло] Ласо. Я знаю, что многому у него научусь, чувствую, что значительно улучшу свои результаты.

Пока у нас были лишь короткие беседы. Но я знаю, что он ожидает от нас усердной ежедневной работы. То, как он тренирует, также поможет нам. Он понимает игроков, я заметил это буквально за два дня», — приводит слова Ховарда El Correo.

Испанский специалист Пабло Ласо этим летом заключил трёхлетний контракт с «Басконией». Будучи игроком, Ласо выступал за «Басконию» с 1984 по 1995 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Испании и был назван самым ценным игроком турнира в 1995 году.

Ранее Пабло Ласо тренировал «Реал» Мадрид и мюнхенскую «Баварию».

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