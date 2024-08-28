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Школьная майка Леброна Джеймса будет продана за рекордную сумму на аукционе

Школьная майка Леброна Джеймса будет продана за рекордную сумму на аукционе
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Легендарная майка известного американского баскетболиста Леброна Джеймса из средней школы Сент-Винсент-Сент-Мэри, которую он носил во время своей культовой фотосессии для обложки журнала Sports Illustrated «Избранный» в 2002 году, станет главной темой аукциона Legends In Motion в Гонконге, 28 сентября.

Предполагаемая стоимость игровой джерси составляет $ 1–2 млн, что станет новым мировым рекордом для школьной баскетбольной майки, проданной на аукционе.

«Эта легендарная майка представляет собой поворотный момент восхождения Леброна к королевскому статусу баскетболиста и является одним из обязательных предметов коллекционирования всех времён для коллекционеров спортивных памятных вещей, историков и болельщиков», — приводит слова генерального директора компании Julien's Auctions Дэвида Гудмана издание Bleacher Report.

Сезон-2024/2025 станет для Леброна 22-м в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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