Леброн Джеймс пошутил, почему Бронни не может называть его папой на площадке

39-летний звёздный американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс, продолжая тему того, как его сын Бронни Джеймс должен общаться с ним во время совместной игры, пошутил в социальной сети.

«Отец, тащи свою задницу защиту», — написал Джеймс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте-2024. После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА.

28 августа НБА совместно с сервисом Netflix анонсировали выход документального сериала Starting 5, который расскажет о жизни игроков на площадке и за её пределами в сезоне-2023/2024. Леброн Джеймс стал одним из пяти главных героев.