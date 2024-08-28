26-летний форвард сборной Сербии Бориша Симанич близок к возвращению в игру и уже тренируется в составе своего клуба «Игокеа» (Лакташи, Босния и Герцеговина). Об этом сообщает Meridian Sport.

В последний раз Бориша Симанич играл на чемпионате мира по баскетболу 2023 года. Во время матча Сербии с Южным Суданом его непреднамеренно ударил Нуни Омот, и Симанич был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Через несколько дней было объявлено, что его жизнь вне опасности, но ему удалили одну почку. После этого инцидента Бориша медленно восстанавливался.

Теперь, возможно, Симанич будет играть в составе «Игокеи» как в Лиге ABA, так и в Баскетбольной Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/2023 Бориша Симанич играл в «Сарагосе», где в среднем набирал 6,9 очка и 3,5 подбора за матч в лиге ACB.