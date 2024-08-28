«Ни с кем не разговаривал две недели». Дерозан — об обмене из «Рэпторс» в «Спёрс»

35-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан рассказал о своём тяжёлом эмоциональном состоянии после обмена из «Торонто Рэпторс» в «Сан-Антонио Спёрс» в 2018 году.

«Когда меня обменяли, то я не разговаривал ни с кем около двух недель. Полностью игнорировал все телефонные звонки. Я был зол, как чёрт. Мне было больно, не буду врать. Но Поп [Грег Попович] позвонил мне ни с того ни с сего и сказал: «Слушай, мы не обменивали тебя, мы обменяли за тебя». Когда я это осознал, я подумал: «Чёрт, он получил очко в карму», — приводит слова Дерозана издание Fadeaway World.

5 июня 2009 года на драфте НБА Дерозан был выбран под девятым номером командой «Торонто Рэпторс». 9 июля 2009 года он подписал свой первый профессиональный контракт. За 9 сезонов в «Торонто» Дерозан набирал в среднем 19,7 очка, 4,1 подбора и 3,1 передачи за матч.

18 июля 2018 года в результате обмена на Кавая Леонарда и Дэнни Грина перешёл в «Сан-Антонио Спёрс». Дерозан был лицом франшизы «Торонто», игроком, который публично пообещал принести успех команде и только что подписал с ними долгосрочный контракт. Демар воспринимал обмен как предательство.

Кавай Леонард по итогам сезона-2019/2020 вместе с «Рэпторс» выиграл чемпионство.