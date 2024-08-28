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Кайл Кузма объяснил, почему зрителям понравится введение четырёхочковых бросков

Кайл Кузма объяснил, почему зрителям понравится введение четырёхочковых бросков
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29=летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Вашингтон Уизардз», Кайл Кузма в продолжение разговора о введении четырёхочкового броска привёл аргумент, почему данное нововведение понравится зрителям.

«Это даст больше пространства. В конце концов, многие из нас все равно бросают глубокие трёхочковые. Это своего рода плохой бросок, если вы делаете глубокий бросок так далеко, потому что в этом нет никакой необходимости. Многие из нас умеют бросать с такого расстояния. Думаю, в НБА это будет выглядеть более драматично, что должно понравиться болельщикам», — приводит слова Кузмы издание Fadeaway World.

Напомним, Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне.

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