Кайл Кузма объяснил, почему зрителям понравится введение четырёхочковых бросков

29=летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Вашингтон Уизардз», Кайл Кузма в продолжение разговора о введении четырёхочкового броска привёл аргумент, почему данное нововведение понравится зрителям.

«Это даст больше пространства. В конце концов, многие из нас все равно бросают глубокие трёхочковые. Это своего рода плохой бросок, если вы делаете глубокий бросок так далеко, потому что в этом нет никакой необходимости. Многие из нас умеют бросать с такого расстояния. Думаю, в НБА это будет выглядеть более драматично, что должно понравиться болельщикам», — приводит слова Кузмы издание Fadeaway World.

Напомним, Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне.