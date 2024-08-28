Войнаровски: Люк Траверс заключил двусторонний контракт с «Кливленд Кавальерс»

22-летний австралийский защитник Люк Траверс заключил двусторонний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Австралийский защитник Люк Траверс договорился о двусторонней сделке с «Кливленд Кавальерс», сообщил ESPN его агент Дэниел Молдован», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Люк Траверс был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2022 года под 56-м номером. В Летней лиге НБА 2022 года он в среднем набирал 6,6 очка, делал 4,6 подбора, 1,8 результативной передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота в пяти матчах. Затем Траверс играл за «Мельбурн Юнайтед» в австралийской НБЛ.