Кейтлин Кларк установила очередной рекорд в женской НБА по трёхочковым

Сегодня, 29 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Индиана Фивер» принимала «Коннектикут Сан». Игра завершилась со счётом 84:80 в пользу домашней команды.

Разыгрывающая и новичок «Индианы» Кейтлин Кларк, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 17 с игры, где 3 из 12 — трёхочковые), пять подборов, пять результативных передач, один блок-шот и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «+3».

Примечательно, что в течение регулярного сезона Кларк установила новый рекорд североамериканской лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков среди новичков, достигнув отметки в 86 попаданий. Предыдущий рекорд в 85 трёхочковых принадлежал Райне Ховард, которая с 2022 года играет за «Атланту Дрим».