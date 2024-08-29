Деррик Уайт ответил, считает ли он Леброна Джеймса величайшим игроком в истории

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт ответил, считает ли он лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за встречу Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

Кроме того, Леброн принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США. Американская сборная не проиграла ни одного матча в рамках Олимпиады и в финале обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Таким образом, национальная команда США стала олимпийскими чемпионами.

Ранее Леброн Джеймс пошутил над тем, почему Бронни не может называть его папой на площадке.