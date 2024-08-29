Стивен Эй Смит назвал клуб НБА, у которого нет шансов на выход в плей-офф

Американский спортивный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о клубе Национальной баскетбольной ассоциации, у которого нет никаких шансов на выход в плей-офф в следующем сезоне.

«Шарлотт Хорнетс»? У них нет никаких шансов. В команде появился новый тренер, все ещё есть Ламело Болл, значит, есть светлое будущее. Правда, я не вижу возможности сделать рывок в этом сезоне», – сказал Смит в своём подкасте.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Шарлотт» заняли 13-е место в Восточной конференции с результатом в 21 победу при 61 поражении. Лидер клуба Ламело Болл в среднем набирал 23,9 очка, 5,1 подбора и 8,0 передачи за игру. В свою очередь, разыгрывающий принял участие только в 22 матчах в сезоне, а остальную часть времени залечивал полученную травму.