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«Я надирал задницы». Чемпион НБА грубо обратился к одному из лучших снайперов

«Я надирал задницы». Чемпион НБА грубо обратился к одному из лучших снайперов
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Бывший игрок НБА, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон поделился мнением об игре легендарного атакующего защитника Рэя Аллена.

«Я не говорю, что Рэй Аллен не был великим, но я баскетболист. Я не был односторонним. Я просто думаю, что я был лучше по игре. Но когда дело доходит до того, чтобы встретиться с игроками на паркете, которые являются членами Зала славы, я надирал задницы на протяжении многих ночей. Это правда! Я должен был несколько раз стать участником Матча всех звезд», – сказал Джексон в эфире подкаста Pardon My Take.

Напомним, Аллен является членом Зала славы НБА, двукратным чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», а также 10 раз принимал участие в Матче всех звёзд.

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