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Джру Холидэй сравнил победу на Олимпийских играх в Париже и в финале НБА

Джру Холидэй сравнил победу на Олимпийских играх в Париже и в финале НБА
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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй сравнил победу на летних Олимпийских играх в Париже и в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«[Завоевание] Медали в Париже было крутым. Конечно, это произошло в игре против Франции. Мы в буквальном смысле играли против всего мира. Но победа здесь, в Бостоне, была потрясающей. Ничто другое не сравнится с этим. Победа здесь, в Бостоне, в пятом матче, при поддержке зрителей и после броска Пэйтона [Притчарда] — это было просто невероятно. Парад после этого тоже был сумасшедшим. Не могу сравнить это ни с чем другим. Я до сих пор испытываю восторг, каждый день думая об этом», — приводит слова Джру портал Basket News.

Напомним, в финальном матче минувшего сезона НБА «кельты» победили «Даллас Маверикс» в серии из пяти игр со счётом 4:1, став чемпионами лиги в 18-й раз.

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