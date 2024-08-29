Известный бывший игрок НБА встал на защиту Бронни Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс поделился мнением о критике, которую получает Бронни Джеймс – сын Леброна Джеймса и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Бронни критикуют за то, о чём он даже ничего не сказал. Он заявил: «Единственное, чего я хочу, это услышать, как назовут моё имя». А потом мы две недели спорили о том, насколько хорошим оказался 55-й выбор на драфте. Он не просил такого уровня внимания. И я думаю, что он собирается стать профессионалом. У него есть три-четыре года на развитие. Похоже, парень – рабочая лошадка. Думаю, у него будет неплохой шанс», – сказал Уильямс в своём подкасте Underground Lounge.