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«Ко мне пришли из ФБР». Шакил О’Нил вспомнил, как издевался над Коби Брайантом

«Ко мне пришли из ФБР». Шакил О’Нил вспомнил, как издевался над Коби Брайантом
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился историей, как однажды он издевался над легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Однажды я издевался над Коби, и это было похоже на то, словно на следующее утро ко мне в комнату пришли из ФБР. Мне сказали: «Он вне зоны доступа». Я сказал: «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он вне зоны доступа?» Они говорят: «Братан, он вне зоны доступа». Джерри Уэст спустился, Митч Капчак, Мэджик [Джонсон] притащил свою панковскую задницу и сказал: «Эй, мужик, оставь его в покое», – приводит слова О’Нила Sportskeeda.

Напомним, О'Нил и Брайант в составе «Лейкерс» выиграли три чемпионства подряд в 2000, 2001 и 2002 году.

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