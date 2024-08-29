«Битва лиг», баскетбол: кто играет и расписание турнира

С 31 августа по 1 сентября на «Live Arena» в Москве пройдёт «Битва лиг». Во втором сезоне баскетбольного турнира профессиональные клубы встретятся с любительскими.

Участие в турнире примут ЦСКА-2 и «Барнаул» – представители Суперлиги, а также БК «Московский» – чемпион «Битвы лиг» 2023 года и вице-чемпион Летней лиги UBA – и популярная медиакоманда HOOPS – чемпион Летней лиги UBA.

31 августа

13:00. ЦСКА-2 – HOOPS

15:15. Конкурс трёхочковых бросков

17:00. БК «Барнаул» – БК «Московский»

1 сентября

13:00. Матч за третье место

16:00. Финал

В прошлом сезоне «Битвы лиг» «Московский» в финале обыграл ЦСКА-2, кто же на этот раз поднимет чемпионский кубок над своей головой? В день знаний, 1 сентября, мы получим ответ на этот вопрос.