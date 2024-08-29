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Битва лиг, баскетбол: турнир в Москве, кто сыграет, во сколько начало, где пройдёт, HOOPS ЦСКА-2, БК Московский, Live Arena

«Битва лиг», баскетбол: кто играет и расписание турнира
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С 31 августа по 1 сентября на «Live Arena» в Москве пройдёт «Битва лиг». Во втором сезоне баскетбольного турнира профессиональные клубы встретятся с любительскими.

Участие в турнире примут ЦСКА-2 и «Барнаул» – представители Суперлиги, а также БК «Московский» – чемпион «Битвы лиг» 2023 года и вице-чемпион Летней лиги UBA – и популярная медиакоманда HOOPS – чемпион Летней лиги UBA.

31 августа

13:00. ЦСКА-2 – HOOPS
15:15. Конкурс трёхочковых бросков
17:00. БК «Барнаул» – БК «Московский»

1 сентября

13:00. Матч за третье место
16:00. Финал

В прошлом сезоне «Битвы лиг» «Московский» в финале обыграл ЦСКА-2, кто же на этот раз поднимет чемпионский кубок над своей головой? В день знаний, 1 сентября, мы получим ответ на этот вопрос.

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