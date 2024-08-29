«Он говорит как дурак». Журналист — о словах Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х годов

Журналист ESPN Тони Корнхайзер высказался насчёт мнения лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее тот, говоря об эпохе игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сказал, что «Майкл Джордан был единственным, кто имел действительно серьёзные навыки».

«Ему нужно посмотреть на этих людей, поскольку он уничтожает легенд НБА. Эдвардс, безусловно, талантливый игрок, однако ему следовало прекратить рассуждать на эту тему после этих слов: «Я не смотрел матчи тех лет, поэтому мне сложно говорить [о старшем поколении]». Здесь он должен был остановиться, потому что своей фразой он буквально выкинул целое поколение звёзд НБА в мусорную корзину. Он говорит, словно дурак», — приводит слова Корнхайзера портал TotalProSports.