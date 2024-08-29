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Игроки НБА и Флойд Мейвезер встретились с детьми, потерявших своих близких в Израиле

Игроки НБА и Флойд Мейвезер встретились с детьми, потерявших своих близких в Израиле
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Форвард клуба «Денвер Наггетс» Майкл Портер, атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт и легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер в Лос-Анджелесе встретились с детьми, которые потеряли своих близких во время трагических событий в Израиле 7 октября 2023 года.

На встречу пришло порядка 60 детей. Спортсмены раздавали автографы, фотографировались и общались с ними.

«Когда мы увидели всех этих знаменитостей, мы почувствовали себя очень хорошо. Так приятно видеть, что есть известные люди, хорошие люди, которые поддерживают Израиль и поддерживают нас. Я потерял отца 7 октября. И [эта встреча] согрела моё сердце», — приводит слова неназванного подростка портал TMZ.

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