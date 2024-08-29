Сын Кармело Энтони поделился мнением, что Бронни Джеймс был выбран на драфте НБА — 2024

17-летней сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони Киян высказался насчёт того, что сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни был выбран на минувшем драфте НБА.

«Это, безусловно, действительно круто и просто показывает, что любой парень мог бы это сделать. Я буду следующем на драфте НБА и вполне могу повторить его успех. Определённо рад за него и поздравляю», — приводит слова Кияна Энтони портал Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА. После атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.