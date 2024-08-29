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Журналист рассказал, каким образом Стефен Карри и Леброн смогут играть вместе

Журналист рассказал, каким образом Стефен Карри и Леброн смогут играть вместе
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Журналист Bleacher Report Эрик Пинкус рассказал о собственной идеи крупного обмена игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Согласно его мнению, «Лос-Анджелес Лейкерс» должны получить Стефена Карри, Дэйрона Шарпа, Уэнделла Мура и торговое исключение на $ 3,9 млн. Состав «Голден Стэйт Уорриорз» пополнят Остин Ривз и Бен Симонс. Кроме того, команда получит шанс незащищённого выбора в первом раунде драфта НБА в 2029 и 2031 году.

«Бруклин Нетс» получат Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру, Джейлена Худ-Шифино и торговое исключение на $ 23,3 млн и $ 2 млн. А состав «Детройт Пистонс» пополнят Деннис Шрёдер и Кристиан Вуд. Помимо этого, команда получит два выбора от «Клипперс» и два выбора от «Нетс» во втором раунде на драфте НБА-2025, а также $ 4 млн для компенсации зарплат от «Лейкерс».

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