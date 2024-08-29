Зоран Лукич — о «Кубке Дружбы»: мы дали баскетболистам толчок для дальнейшего развития

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич ответил, насколько был полезен турнир «Кубок Дружбы» для российской национальной команды.

«Ему предшествовал тренировочный сбор в Турции. Мы воспользовались «окном» в международном календаре. Хотя проводить сбор национальной команды в начале сезона, когда игроки находятся не в лучшей форме, нетипично. Но нам хотелось посмотреть группу молодых, а также дать шанс тем, кто уже вызывался в сборную, но не получал, к сожалению, в клубах достаточно игрового времени.

На турнире почти все матчи с нашим участием получились достаточно напряжёнными. Были ошибки, но надо просто работать над их исправлением. Провести четыре матча за пять дней тяжело, поэтому не могу быть недоволен игроками, которые показали огромную самоотдачу. Мы дали молодым баскетболистам толчок для дальнейшего развития», — приводит слова Лукича пресс-служба Олимпийского комитета РФ.