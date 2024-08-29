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Джру Холидэй назвал главного трештокера в составе сборной США

Джру Холидэй назвал главного трештокера в составе сборной США
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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй назвал главного трештокера в составе национальной команды США.

«Энтони Эдвардс. 100% (улыбается). Он отличный молодой игрок, который может очень долго нести чушь», — приводит слова Джру Холидэя портал Basket News.

Напомним, Холидэй и Эдвардс приняли участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США. Американская сборная не проиграла ни одной встречи в рамках Олимпиады и в финале обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Таким образом, национальная команда США стала олимпийскими чемпионами.

Ранее Джру Холидэй сравнил победу на Олимпийских играх в Париже и в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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