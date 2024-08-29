Школьное джерси Леброна Джеймса выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс.

Школьное джерси лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выставлено на продажу с начальной ценой в $ 250 тыс. Об этом сообщает портал Basket News.

Джерси будет продано на аукционе Julien's Auctions, который начнётся 27 сентября. Ожидается, что окончательная цена джерси достигнет $ 2 млн.

Фото: nba.com

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за встречу Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

Кроме того, Леброн принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды США. Американская сборная не проиграла ни одного матча в рамках Олимпиады и в финале обыграла представителей Франции со счётом 98:87. Таким образом, национальная команда США стала олимпийскими чемпионами.