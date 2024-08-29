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Гершон Ябуселе покинул «Реал»

Гершон Ябуселе покинул «Реал»
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Тяжёлый форвард Гершон Ябуселе официально покинул испанский клуб «Реал». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Реал» и Гершон Ябуселе договорились о прекращении сотрудничества. «Реал» хотел бы выразить свою благодарность за три сезона, в течение которых он защищал нашу джерси. «Реал» желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — говорится в пресс-релизе.

В минувшем сезоне Евролиги Гершон принял участие в 32 играх. В среднем за встречу Ябуселе набирал 9,2 очка, делал 3,2 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Напомним, недавно стало известно, что Ябуселе может вернутся в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) спустя пять лет. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Гершон вёл переговоры с «Филадельфией Сиксерс».

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