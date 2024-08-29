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Тайрон Лю — об уходе Пола Джорджа: это даёт мне дополнительную мотивацию

Тайрон Лю — об уходе Пола Джорджа: это даёт мне дополнительную мотивацию
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю уверен, что его команда всё ещё представляет угрозу, несмотря на уход атакующего защитника Пола Джорджа.

«Когда команду покидает игрок уровня Пола Джорджа, люди моментально думают: «О, они больше не конкурентоспособны». Однако это лишь бросает мне ещё больший вызов. Люди списывают нас со счетов или не считают, что мы будем хороши. Это просто даёт мне дополнительную мотивацию. Не могу дождаться, чтобы доказать всем критикам, что они неправы», — приводит слова Тайрона портал Clutch Points.

Напомним, Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс». В общей сложности по условиям соглашения Джордж сможет заработать $ 212 млн. В составе «Клипперс» Пол выступал с с 2019 года.

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