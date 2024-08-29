Тайрон Лю: мы с Каваем всё время на связи. Он будет готов к лагерю «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал о готовности команды к следующему сезону НБА.

«Мы с Каваем всё время на связи. Он будет готов к тренировочному лагерю «Клипперс». Кавай чувствует себя хорошо.

Полноценный тренировочный лагерь с Джеймсом Харденом будет иметь огромное значение. На ходу было сложно разобраться с тем, как лучше всего использовать Джеймса. Он участвует в пик-н-роллах, набирает очки, разыгрывает мяч, облегчает игру для других.

Должен сказать, что нам не приходилось выпускать на площадку нашу лучшую пятёрку в плей-офф. В серии из семи матчей можно детально разобрать команду и в защите, и в нападении, но нам никогда не удавалось дойти до этого.

Все парни усердно трудились. Мы внедряли разные подходы, чтобы помочь ребятам быть здоровыми, однако это просто не сработало. Мы перепробовали всё. Элементы, которые мы добавили в этом году, подводят нас к новому манере игры. Наша задача — показать победный баскетбол», — приводит слова Тайрона ESPN.