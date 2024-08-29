Чемпион НБА: пока хватало бы не еду, играл бы бесплатно, деньги мешают

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» и чемпион НБА в составе этой команды Майкл Портер рассказал, как большие деньги могут негативно влиять на игроков. По словам Портера, выгодные в финансовым плане контракты могут отвлекать баскетболистов от получения удовольствия от игры, так как налагают на них определённые требования.

«Я бы играл в эту игру бесплатно до тех пор, пока у меня хватало бы на еду. Меня бы всё устраивало. А из-за денег от игры иногда немного сложнее получать удовольствие, потому что с получением максимального контракта к игрокам предъявляются большие требования. Необходимо быть настоящей звездой и всё такое», — сказал Портерт в подкасте Off Guard.

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