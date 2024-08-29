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Бывшая звезда НБА назвала игрока, который лучше, чем Дрэймонд Грин

Бывшая звезда НБА назвала игрока, который лучше, чем Дрэймонд Грин
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34-летний американский бывший профессиональный баскетболист Брэндон Дженнингс, игравший на позиции разыгрывающего защитника и выбранный на драфте НБА 2009 года в первом раунде под общим 10-м номером клубом «Милуоки Бакс», на подкасте с Гилбертом Аренасом и Кеньоном Мартином сказал, что бывшая звезда лиги Бонзи Уэллс является куда более лучшим игроком, чем представитель «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

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Бонзи Уэллс играл в НБА в течение 10 лет после того, как был выбран «Детройтом» в 1998 году. Не проведя ни одной игры за «Пистонс» в 98-м, Уэллс был обменян в «Портленд». Его самым успешным сезоном был год новичка, когда он и «Блэйзерс» встретились с «Лейкерс» в финале Западной конференции в 1999 году.

Дрэймонд Грин, выбранный под общим 35-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Голден Стэйт Уорриорз» за время своей карьеры стал четырёхкратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

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