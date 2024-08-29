Демар Дерозан назвал два периода, когда Леброн был «лучшей версией себя»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Этого засранца было невозможно остановить. По-другому и быть не могло. Брон времён «Майами Хит» и второго периода в «Кливленд Кавальерс» были его лучшей версией. Он контролировал всё сверху донизу», — сказал Дерозан во время выступления в подкасте Club 520 Podcast.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с калифорнийским клубом он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», Джеймс завоёвывал чемпионство в 2012 м 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также – в 2016 году, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

Деррик Уайт молча согласился с тем, что Леброн величайший: