Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Выглядит пухлым, но есть вариант». Эксперт дал совет Луке Дончичу

«Выглядит пухлым, но есть вариант». Эксперт дал совет Луке Дончичу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный аналитик и эксперт Джейсон Тимпф поделился мнением о словенском разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, высказавшись о его физической форме.

«Я не хочу сказать, что Луке нужно просто похудеть. В идеале, есть вариант, при котором он и сейчас мог бы быть на пике. Это может быть тот же вес, что и сейчас, но игрок мог бы быть более функционален. Речь о мышцах, а не жире. Сейчас он выглядит немного пухлым», — сказал Тимпф в своём подкасте.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Материалы по теме
Инсайдер ответил на вопрос о возможной игре Йокича и Дончича в одной команде НБА

Дончич, Тейтум, Банкеро и Уильямсон в туре Jordan Brand в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android