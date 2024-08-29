«Выглядит пухлым, но есть вариант». Эксперт дал совет Луке Дончичу

Известный аналитик и эксперт Джейсон Тимпф поделился мнением о словенском разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, высказавшись о его физической форме.

«Я не хочу сказать, что Луке нужно просто похудеть. В идеале, есть вариант, при котором он и сейчас мог бы быть на пике. Это может быть тот же вес, что и сейчас, но игрок мог бы быть более функционален. Речь о мышцах, а не жире. Сейчас он выглядит немного пухлым», — сказал Тимпф в своём подкасте.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

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