Стефен Карри продлил контракт с «Голден Стэйт Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри договорился о продлении контракта с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на агента баскетболиста рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. По его сведениям, стороны договорились о новом соглашение сроком на один год и общей стоимостью в $ 62,6 млн.

Карри всю профессиональную карьерную карьеру выступает за «Уорриорз». Вместе с калифорнийским клубом разыгрывающий четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Дважды Стефен получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США игрок стал золотым медалистом на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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